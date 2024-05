Bauarbeiten in Adendorf Einschränkungen für Autofahrer, Anwohner und einige Pferde

Wasserrohrbrüche sind für die Anwohner der Hauptstraße und der Anliegerstraßen kein neues Thema. In den vergangenen Jahren brachen die Hauptrohre laut Kai Birkner, einem der Geschäftsführer des lokalen Versorgers, durchschnittlich drei- bis viermal jährlich. Dazu kamen im Mittel zwei bis drei Störungen an Hausanschlüssen. Die Leitungen haben nunmehr zwischen 46 und 58 Jahren auf dem Buckel. Um den zuletzt am stärksten betroffenen Störungsbereich zügig zu sanieren, beginnt die rund 50 Meter lange Wanderbaustelle an der L 123 zwischen der Einmündung des Grimmersdorfer Wegs und der östlichen Einmündung der Schützenstraße. Das rund 250.000 Euro teure Projekt soll im Juli beendet sein, so Birkner.