Projekt auf vier Jahre angelegt Einstimmiges Votum in Wachtberg für Konzept „Kinderfreundliche Kommune“

Ein Vergleich mit der strukturell ähnlichen Kommune Weilerswist zeigte im Konzept eine gute Ausgangsbasis in Wachtberg: Ein Spielplatzkonzept befindet sich bereits in der Abstimmung, die Nahmobilitätsentwicklung brachte in den vergangenen Jahren viele zusätzliche Angebote. Bei Letzterem hatte die Gemeinde auch an der Schulwegsicherung gearbeitet und Fahrradstraßen diskutiert. Offene Aufgabenfelder im Konzept gab es noch bei den Themen gesunde Ernährung in der Kita und der Verankerung der Kinderrechte in der Verwaltung.