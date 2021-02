Sicherheit für Kinder : Eltern wünschen mehr Verkehrssicherheit

Wachtberg Eltern von Schülern des Berkumer Schulzentrums stellten einen Antrag auf temporäre Sperrung des Stumpebergwegs und die Einrichtung einer Hol- und Bringzone. Doch der Bürgerantrag scheitert im ersten Schritt – die Verwaltung sieht keine außergewöhnliche Gefahrenlage vor dem Schulzentrum.

Gerade die jüngsten unter den Schülern können oft genug nicht einmal über die Motorhauben vorbeifahrender Fahrzeuge blicken. Weil sie auch selbst schnell aus der Sicht der Autofahrer verschwinden, geraten sie in dichtem Verkehr oft in Gefahr. Eltern von Schülern des Berkumer Schulzentrums stellten deshalb einen Antrag auf temporäre Sperrung des Stumpebergwegs und die Einrichtung einer Hol- und Bringzone. Im ersten Schritt soll der Antrag an den Bauausschuss verwiesen werden.

Im Oktober wandte sich die Elternschaft der Grundschule in Berkum an die Lokalpolitik der Gemeinde, um ein Plus an Sicherheit für ihre Kinder zu bewegen. Sie sahen Handlungsbedarf rund um die Spitzenbetriebszeiten am Stumpebergweg. Rund 95 Fahrzeuge in nur 20 Minuten passierten ab 8 Uhr laut einer Zählung der Elternschaft den Schulweg. Verkehrsregeln scheinen für die Autofahrer nach der Beobachtung der Eltern dabei eher nebensächlich. Der aktuell eingerichtete Lotsendienst im letzten Jahr eingerichtete Lotsendienst vor der Schule könne nur eine vorübergehende Unterstützung sein, „bis geeignete Verkehrssicherungsmaßnahmen seitens der Gemeinde Wachtberg und des Rhein-Sieg-Kreises umgesetzt wurden“, hieß es.