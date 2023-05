Spielplatz in Fritzdorf Eltern wünschen sich mehr Spielangebote für kleine Kinder

Die Ortsvertretung fasste schließlich den Beschluss, die Priorität für die Aufwertung des Fritzdorfer Spielplatzes im Spielplatzkonzept von drei auf zwei hochzusetzen. Die Eltern wären auch mit gebrauchten Spielgeräten zufrieden. „Vielleicht sind auf den Spielplätzen, die aufgegeben werden, welche übrig“, sagte ein Teilnehmer. Eine Entscheidung, ob und welche Anlagen geschlossen werden, ist noch nicht gefallen. Die Gutachter hatten die Spielplätze in Berkum am Achtmorgenweg, an der Alten Gasse sowie im Neubaugebiet Rondo vorgeschlagen sowie die an der Mehlemer Straße in Niederbachem, Am Hammelsgraben in Ließem und am Steinernen Kreuz in Gimmersdorf.