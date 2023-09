Offene Ganztagsschule in Wachtberg Elternbeiträge für die OGS steigen um maximal sechs Euro pro Kind und Monat

Elternbeiträge für die OGS

Die Elternbeiträge für den offenen Ganztag sind in Wachtberg in sieben Stufen unterteilt. Stufe 0 umfasst Einkommen bis 12.271 Euro, die nächste Stufe 1 endet bei 24.542 Euro. Weil beide Einkommensgruppen komplett befreit sind, gehen in Wachtberg insgesamt 105 Kinder in die OGS, ohne dass die Eltern dafür zahlen müssen. In der Stufe 2 bis 36.813 Euro Einkommen sind 76 Euro für das erste Kind und 38 Euro für Geschwister zu zahlen. Auch in den darauffolgenden Stufen zahlen Geschwisterkinder jeweils den halben Preis. Stufe 3 (bis 49.084 Euro) hat einen Elternbeitrag von 113 Euro für das Erstkind, in Stufe 4 (bis 61.355 Euro) 139 Euro, Stufe 5 (bis 73.626 Euro) 164 Euro, Stufe 6 (bis 85.897 Euro) 190 Euro und Stufe 7 (über 85.897 Euro) 215 Euro. In dieser Stufe sind mit 230 zugleich die meisten Kinder gezählt, hinzu kommen 49 Geschwister, für die die Eltern mit hohem Einkommen jeweils 107,50 Euro pro Monat zahlen.