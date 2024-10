Historisches Gebäude in Arzdorf Wer wohnt im Lehrer-Welsch-Haus?

Wachtberg · Lehrer Welsch gehört zu den historischen Wachtberger Persönlichkeiten und wurde schon in einem Karnevalslied besungen. Sein Elternhaus steht in Arzdorf. Wer wohnt heute in dem kleinen Fachwerkhof?