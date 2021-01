19-Jährige aus Wachtberg macht Dachdeckerlehre : Emily vom Dach

Wachtberg-Villip Da staunen nicht nur die Jungs: Die 19-jährige Emily Keil aus Wachtberg steht als Dachdeckerin ihre Frau. In ihrer Lehre genießt sie die Arbeit und die Aussicht von oben.

Als der heute 39 Jahre alte Eichhorn 1998 seine Lehre als Dachdecker begann, „gab es so etwas nicht“. Genauer gesagt: eine Frau, die diesen Beruf lernen wollte. Das hat sich inzwischen ein klein wenig geändert, so Eichhorn: „In meiner Meisterklasse hatte eine Frau die besten Noten und führt heute einen großen Dachdeckerbetrieb in Aachen.“ Auch unter den rund 90 Dachdeckerlehrlingen im Rhein-Sieg-Kreis in diesem Jahr ist Emily Keil eine von lediglich drei Frauen.