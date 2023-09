Freileitungen werden ersetzt Enewa baut Oberleitungen in Wachtberg-Villip ab

In Klein-Villip und Züllighoven sei man fast komplett fertig. Arzdorf und Fritzdorf seien fast vollständig verkabelt, die Freileitungen werden dort demnächst zurückgebaut. Die Arbeiten in Adendorf und Pech würden im September starten, in Berkum soll im kommenden Jahr mit dem Glasfaserausbau mit der Verkabelung begonnen werden. Hausbesitzer, die einen Freileitungsanschluss besitzen, können sich bei der Enewa erkundigen, ob und wann bei ihnen ein Umbau geplant ist. Die betroffenen Kunden werden frühzeitig über die Arbeiten informiert. „Allerdings sind wir auf eine vorherige Information der Glasfasernetzbetreiber angewiesen, die uns manchmal erst etwas kurzfristig informieren“, so Birkner. Die Kosten für den Freileitungsumbau, einschließlich des Rückbaus des Dachhausanschlusses werde von der Enewa übernommen. Die Umbaukosten in der Verteilung im Haus muss der Eigentümer selbst tragen.