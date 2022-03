Regionalplan muss neu aufgestellt werden : Entsteht in Fritzdorf ein neues Gewerbegebiet?

Frank Rollmann fürchtet um die Existenz seines Pferdehofes, sollte das Gewerbegebiet verwirklicht werden. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Die Bezirksregierung Köln sieht im Entwurf des neuen Regionalplans für Wachtberg die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets in Villip vor. Die Gemeinde allerdings hat große Bedenken und bringt ihrerseits eine Fläche bei Fritzdorf ins Spiel. Nicht zur Freude aller.

Dass Planung und Realität mitunter hart aufeinandertreffen können, zeigt der Fall von Frank Rollmann. Am Dienstagmorgen hat der Fritzdorfer wenige Stunden vor der Sitzung des Planungsausschusses erfahren, dass um ihn herum ein Gewerbegebiet entstehen könnte. „Das war wie ein Schlag ins Gesicht“, so Rollmann. Denn der 40-Jährige beabsichtigt in den nächsten Jahren, den Pferdehof seines Vaters an der Oevericher Straße in dann dritter Generation zu übernehmen.

Zudem wohnt er mit seinen Eltern und seiner eigenen Familie auf dem Pensionshof, zu dem Pferde- und Futterwiesen gehören. Auf anderen Feldern würden Kollegen Getreide, Obst und Rüben anbauen. „Wie kann man auf die Idee kommen, hier top Ackerböden zu versiegeln?“, so Rollmann.

Regionalplan gilt für die nächsten 15 bis 20 Jahre

Indirekt zielt die Frage in Richtung Wachtberger Verwaltung. Denn die Idee zum neuen Gewerbegebiet entstand im Rathaus gewissermaßen als Gegenentwurf zu Überlegungen der Bezirksregierung für die Neuaufstellung des Regionalplans. Der Plan ist gewissermaßen der übergeordnete Rahmen für Entwicklungen der Gemeinde Wachtberg in den kommenden 15 bis 20 Jahren. Und als potenzielles Entwicklungsgebiet für stark nachgefragte Gewerbeflächen hatte die Bezirksregierung eine circa fünf Hektar große Fläche nördlich des Gewerbeparks Villip vorgeschlagen.

Die Begeisterung bei der Verwaltung hielt sich wiederum in Grenzen: Einerseits gebe es dort schon Baugenehmigungen, andererseits handle es sich um ein ehemaliges Abbaugebiet, was topografische Schwierigkeiten mit sich bringe, führte Tanja Gohrbandt in der Sitzung aus. Sie ist bei der Gemeinde die Fachfrau für das Gebiet Bauleitplanung. Mit Villip bleibe man außerdem hinter dem im Flächennutzungsplan ermittelten und von der Bezirksregierung seinerzeit genehmigten kommunalen Bedarf von etwa 9,5 Hektar zurück. „Hochgerechnet auf den zeitlichen Horizont der aktuellen Regionalplanung (Zieljahr 2043) ergibt sich für die Gemeinde Wachtberg entsprechend ein Gewerbeflächenbedarf von circa 17 Hektar“, so die aktuelle Einschätzung der Verwaltung in der Vorlage.

Geplante Autobahnanbindung von Oeverich auch für Fritzdorf interessant

Deshalb sei man auf das Gebiet zwischen Fritzdorf und Oeverich gekommen. „Dank der Haribo-Ansiedlung ist auf der Grafschaft viel Infrastruktur geplant, unter anderem eine Ortsumgehung für Oeverich mit Anbindung an die Autobahn“, sagte Gohrbandt. Zudem sei die Fläche relativ eben, was für Wachtberg besonders ist. Für Villip könne man sich eher vorstellen, dort den Siedlungsbereich zu erweitern, sprich Wohnfläche zu schaffen.

Volker Gütten (CDU) warf die Frage auf, ob es gerade in Zeiten wie diesen sinnvoll sei, lebensmittelproduzierende Flächen wie in Fritzdorf zu zerstören - und erntete Applaus der Besucher, unter denen Anwohner Rollmann war. Güttens Vorschlag: Das Biotop nördlich von Gimmersdorf mit neuem Gewerbe in Einklang zu bringen. So etwas gebe es in der Region mit dem Unternehmerpark Kottenforst schon.

Gemeinde hält nur diese Fläche für geeignet

Der Beigeordnete Swen Christian führte schließlich aus, es handele sich beim Fritzdorfer Areal lediglich um einen Suchraum. „Man schaut, ob es Flächen gibt zur Gewerbeansiedlung. Wenn die Flächeneigentümer die Entwicklung nicht mitmachen wollen, wird es keine Enteignung geben“, so Christian. Was wiederum Christoph Fiévet etwas verärgerte: Was nütze einem denn ein solches Gebiet, wenn man die Rechte nicht erwerben könne? Obwohl die Verwaltung beteuerte, Fritzdorf sei von acht betrachteten Flächen die einzig sinnvolle für Gewerbe, soll nun noch einmal nach Alternativen geschaut werden.

Bei ebenfalls im Regionalplan vorgeschlagenen neuen Siedlungsbereichen herrschte mehr Einigkeit zwischen Verwaltung und Politik. Beide Seiten konnten der Bezirksregierung folgen, dass Berkum, wenn auch nicht der einwohnerstärkste Ortsteil, das Hauptversorgungszentrum von Wachtberg ist – und damit den Schwerpunkt zukünftiger Siedlungspolitik bildet.

Hinter dem Einkaufszentrum könnte neue Siedlungsfläche entstehen