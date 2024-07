Fahrradstraße in Wachtberg Auf dem Berkumer Weg fahren keine Autos mehr

Die Stadt Bonn ist aktuell dabei, ihr Fahrradstraßennetz weiter auszubauen. 40 neue so klassifizierte Straßen soll es bis September in der Bundesstadt geben. Kraftfahrzeuge dürfen sie zwar weiterhin nutzen, die Radler geben aber das Tempo vor, dürfen auch nebeneinander fahren. Und: Egal ob ein Radfahrer dort unterwegs ist oder nicht, für Autofahrer und Co. gilt auf jeden Fall Tempo 30.