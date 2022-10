Retter trainieren am und im Radom : Erste Großübung der Wachtberger Feuerwehr seit 2019

Wachtberg Die Wachtberger Feuerwehr hat auf dem Gelände des Fraunhofer Instituts und im Radom in Werthhoven nach jahrelanger Pause wieder eine Großübung abgehalten. Rund 80 Einsatzkräfte stellen sich verschiedenen Katastrophenszenarien.

Es galt nämlich am Freitagabend, ein höchst forderndes Einsatzszenario an einem ungewöhnlichen Ort zu bewältigen: Auf dem Gelände des Fraunhofer Institutes in Werthhoven hatten die Macher der Übung den Einschlag eines Flugobjektes in eine Lagerhalle neben dem Radom simuliert, woraufhin es eine Explosion und durch umherfliegende Trümmer einen Verkehrsunfall gab. Unter den Augen von Bürgermeister Jörg Schmidt, der mit vielen Mitarbeitern des Fraunhofer Institutes als Beobachter die Übung verfolgte, mussten unter anderem drei zum Teil schwerst verletzte Personen aus dem Auto befreit und vom Rettungsdienst betreut werden. Die Verletzungen waren nicht real, das Szenario der Übung umso seriöser.