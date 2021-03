Ausschuss für Infrastruktur und Bau : Planerischer Aufschlag für Fahrradstraße in Berkum

Berkum Mehr Grün, mehr Platz für Fußgänger und Raum zum Bringen und Abholen: Das stellt sich das Planungsbüro Fischer für die Gestaltung des Berkumer Wegs und des Stumpebergwegs vor.

Schon länger ist der Berkumer Weg für eine Umgestaltung zur Fahrradstraße im Gespräch. Auch auf dem Stumpebergweg und damit in dem immer wieder in der Kritik stehenden Verkehrsbereich vor der Schule könnten künftig Fahrräder Vorrang haben. Im jüngsten Ausschuss für Infrastruktur und Bau stellte Arne Götsch vom Planungsbüro Fischer erste Pläne vor.

In einer Überblickskarte sah man auf dem Stumpebergweg zwei Sperrungen. Eine Sperrung befand sich auf Höhe der breiten Treppenanlage des Schulzentrums, eine zweite auf Höhe der Zufahrt zum Sankt-Florian-Grillplatz. Ausgesperrt werden hier nicht die Radfahrer oder der Fußgängerverkehr, sondern Pkw und Lkw. Was auf den ersten Blick als in keinem Fall funktionierendes Konstrukt anmutete, nahm im Rahmen der vollständigen Planvorstellung Gestalt an. Auch an eine Durchfahrtmöglichkeit der dortigen Feuerwehr per versenkbarem Poller hatte Götsch gedacht.