Premiere Erstes Erntedankfest startet im Oktober in Werthhoven

„Schon lange haben wir uns damit beschäftigt, die Idee eines Erntedankfestes in Werthhoven zu realisieren“, sagt Hermann-Josef Velten, Mitglied des Bürgervereins Werthhoven und Landwirt. Velten, genauso wie der Vorsitzende des Bürgervereins, Joachim Duch, hatte die Idee und bereitet die Veranstaltung vor. Mit dabei ist unter anderem auch als Ortslandwirt Michael Hüllen. Hüllen hat einen 50-Hektar-Betrieb, in dem er unter anderem Rüben, Weizen, Gerste, Raps und Futtererbsen anbaut. „Mit der Betriebsgröße kann man als Landwirt nicht alleine mit Ackerbau seinen Lebensunterhalt verdienen. Wenn man auf der besagten Fläche Obst anbauen würde, würden die Einnahmen schon ausreichen. So führe ich unseren Ackerbaubetrieb und habe noch Nebeneinnahmen“, sagt der Ortslandwirt. Das Erntedankfest findet er eine gelungene Idee, um der Bevölkerung zu zeigen, was Werthhoven aus Landwirtschaftssicht alles zu bieten hat.