Berichte im Wachtberger Bildungsausschuss : Erzieher und Lehrer arbeiten nah an der Belastungsgrenze

Abstriche warten in einem Labor auf die Auswertung: Warten ist derzeit auch für Eltern häufig angesagt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Wachtberg Über ihren Alltag in Corona-Zeiten haben jetzt Wachtberger Erzieher und Lehrer im Bildungsausschuss berichtet. Viele fühlen sich durch zusätzliche Aufgaben in der Pandemie an der Belastbarkeitsgrenze. Die Verwaltung soll nun Wege zur Entlastung finden.

Wer in dieser Woche an der Sitzung des Wachtberger Bildungsausschusses teilgenommen hat, der könnte sich um die Bildung von Kindergarten- und Schulkindern sorgen. Nicht weil das Personal im Ländchen nicht qualifiziert genug wäre, sondern weil dieses hochqualifizierte Personal ob der Corona-Situation häufig nicht zu dem kommt, was es eigentlich tun soll und kann: Auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und sie fördern.

Die Gemeindeverwaltung hatte Uta Jungfermann gebeten, einmal über ihre Erfahrungen mit den Lollitests zu berichten. Jungfermann leitet die kommunale Kita Glühwürmchen in Niederbachem. Sie redete nicht nur lang, sondern schilderte eindrücklich, wie das Testverfahren den Alltag von ihr und ihren Kolleginnen beeinflusst.

Lolli-Tests für die Kitas starteten im Juli 2021

Im Juli 2021 sei über das NRW-Familienministerium zunächst der Lolli-Test für zu Hause eingeführt worden. „Die Eltern haben zwei Tests pro Woche mitbekommen“, erzählte Jungfermann. Im November entschloss sich das Kreis-Jugendamt, dass in den Kitas PCR-Pooltestungen durchgeführt werden können, samt Auswertung im Labor.

Die Teilnahme, so Jungfermann, sei freiwillig gewesen. Nachteil für die Eltern, die sich dem Verfahren nicht anschlossen: Im Falle eines positiven Pools wurden die teilnehmenden Kinder in der Kita nachgetestet; alle anderen mussten auf eigene Kosten selbst einen PCR-Test vorlegen. „Das hat bei uns nach kurzer Zeit dazu geführt, dass sich alle Eltern einverstanden erklärt haben.“

Schulausfall, weil die Ergebnisse nicht kamen

Die Ergebnisse der Tests kamen lange per Mail, jetzt per App. Manchmal gar nicht und wenn immer in der Nacht. „Das macht was mit einem“, sagte Jungfermann. Davon konnte auch die Leiterin der Niederbachemer Grundschule, Andrea Engels, ein Lied singen: „In der Woche nach den Weihnachtsferien sind die neu eingeführten Rückstellproben bei einem positiven Pool von zwei Klassen nicht zurückgekommen, was zu Unterrichtsausfall geführt hat.“

Ihr Team und sie arbeiteten an der Belastungsgrenze. „Ich hatte jetzt in einer Klasse in der ersten Stunde Vertretung und bis Bürgertests angeschaut, Schnelltests gemacht und Röllchen bestückt sind, ist die Stunde um“, führte Engels aus. Christian Zimbelmann von der Hans-Dietrich-Genscher-Schule pflichtete ihr bei. „Wir sind froh, aktuell zumindest eine Unterstützung am Telefon zu haben“, meinte Zimbelmann.

Ausschuss sichert Unterstützung zu