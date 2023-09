Nachhaltigkeit in Wachtberg Es muss nicht immer das normale Waschmittel sein

Regina Menzen aus Rheinbach berichtete als Gast beim Treffen der Nachhaltigkeitsinitiative über ihre Erfahrungen bei der Kleidertauschbörse in ihrer Stadt. „Das Interesse ist seit Jahren groß, die Börse wurde auch dieses Mal gut angenommen“, so Menzen. In der Regel geben Besucher bis zu fünfzehn Kleidungsstücke am Eingang ab und suchen sich dann bei den Kleidern etwas aus, die andere abgegeben haben. Voraussetzung ist dabei, dass die Kleidung sauber, ohne Schäden und tragbar ist. Ob in Wachtberg ein ähnliches Konzept denkbar wäre oder einer Kleidertauschparty mit Eventcharakter bevorzugt, legten die Wachtberger noch nicht fest.