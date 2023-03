Polizeieinsätze in Wachtberg Esel erkundet nachts Villiprott und Pech

Einem Autofahrer fiel das Tier gegen 2.39 Uhr erstmalig in Villiprott auf. Der Esel habe sich dort am Beckers Kreuz in der Nähe einer Bushaltestelle aufgehalten. Der Mann schaffte das Tier zur Seite und verständigte die Polizei. Als diese eintraf, war der Esel nicht mehr da. Eine knappe halbe Stunde später erhielt die Polizei einen weiteren Hinweis auf den Esel.