Reul äußert sich zu Fällen Explosion in Wachtberg wohl ohne Bezug zur „Mocro-Mafia“

Die Explosion vor dem Einfamilienhaus im Wachtberger Ortsteil Adendorf steht nicht in Verbindung zu den anderen Explosionen in Köln in den vergangenen Monaten. Das sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag. Die Polizei war nach der Explosion am Sonntag vor dem Haus an der Erhard-Fischer-Straße einer möglichen Verbindung zur „Mocro-Mafia“ nachgegangen. Die Ermittlungen dauern an.