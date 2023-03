Trauer um Wolfgang Köhler Fachmann für Kläranlagen rettete viele Ringe und Scheckkarten

Alle berichten, dass der Beruf für den gelernten Elektroistallateur Berufung war. 2021 hatte Köhler sein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Gestartet als Klärwärter, war er seit 1986 Betriebsleiter der Kläranlagen und seit 2005 an die Gemeindewerke Wachtberg abgeordnet. Vielen Bürgerinnen und Bürgern tat er in den vergangenen Jahrzehnten einen wichtigen Dienst, indem er das herausfilterte, was versehentlich in die Kanalisation gefallen war: Häufig waren das Ringe oder Scheckkarten.