Barrierefreier Ausbau der Haltestelle „Adendorf Kirche“ : Fahrbahntrenner sorgt in Adendorf für große Umwege

Adendorf Die Haltestelle „Adendorf Kirche“ wird derzeit barrierefrei umgestaltet. Durch die Baumaßnahme ist eine Garage allerdings nur schwer zu erreichen. Zwingend notwendige Beleuchtungsmasten lassen auf sich warten.

Seit Ende 2020 wird die Haltestelle umgebaut

Fahrbahntrenner soll Schulweg absichern

Straßen.NRW habe infolgedessen den Trenner zur Schulwegsicherung gefordert, um das Überholen in diesem Bereich zum Schutz der Kinder zu verhindern, so Märtens. Für die dort wohnende Familie versperrt der Fahrbahntrenner jedoch einseitig die Zufahrt zu ihrer Garage. „Wenn ich aus meiner Garage herausfahre, dann geht das nur noch in Richtung Berkum“, sagte die Mieterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Will sie in Richtung Meckenheim fahren, muss sie erst Umwege durch Seitenstraßen fahren, um in die richtige Richtung zu gelangen. Die Heimkehr aus der falschen Richtung ist mit einer noch längeren Strecke verbunden. „Wenn ich aus Berkum komme, dann muss ich ein Mal durch das ganze Dorf und zurückfahren, damit ich in meine Garage komme“, verdeutlichte sie das Problem. Mitten auf der Straße wenden, sei keine Alternative, weil es sich bei dieser Straße um die Hauptdurchgangsstraße handele. „Da wäre ein Unfall irgendwann vorprogrammiert“, fand sie.