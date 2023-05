Die Ortsgruppe Wachtberg des ADFC hat die Beiträge der 128 Radfahrerinnen und Radfahrer ausgewertet, die beim bundesweiten Fahrradklimatest im Herbst 2022 ihre Bewertung für Wachtberg abgegeben hatten. Die größten Schwächen in Wachtberg werden laut ADFC-Sprecher Andreas Stürmer in den Bereichen „Stellenwert des Radverkehrs“ und „Komfort beim Radfahren“ gesehen. So wurden die Wegeoberfläche, die Reinigung und der Winterdienst, die Kontrolle von Falschparkern, die Ampelschaltungen für den Radverkehr und die Fahrradmitnahme im ÖPNV jeweils nur knapp mit ausreichend bewertet (Noten 4,1 bis 4,7).