Rachid Chahid aus Berkum Vom Kfz-Mechatroniker zum Fahrradmeister

Viele Wachtberger dürften mit Bedauern zur Kenntnis genommen haben, dass seit Anfang des Jahres die Tankstelle an der Rathaushausstraße in Berkum leer steht. Denn dort hatte bis dahin der gebürtige Marokkaner Rachid Chahid bereits seit vielen Jahren seinen „Picala Fahrradladen“ betrieben. Fahrradfreunde im Drachenfelser Ländchen lobten ihn „wegen seines guten Services und ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis“, so ein Niederbachemer Stammkunde. Musste Rachid Chahid etwa aufgeben? Musste er nicht, ganz im Gegenteil: Rachid Chahid Geschäft brummt, und daher war er schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach mehr Gewebefläche. Die fand er nun praktischerweise wenige Hundert Meter entfernt von seiner bisherigen Bleibe in einem ehemaligen Fitnessstudio für Frauen in der Ladenzeile. Adresse: Rathausstraße 28.