Grundschulen in Wachtberg : Familie klagt gegen OGS-Gebühr

OGS-Plätze

Plätze in der Offenen Ganztagsschule (OGS) werden in Wachtberg seit dem Schuljahr 2017/18 pro Kopf abgerechnet. Davor hatte es eine Gruppenfinanzierung gegeben. Ab 2025 sollen Eltern in Deutschland einen Anspruch auf einen OGS-Platz für ihr Kind haben. Bislang gibt es den Anspruch nur für den Kindergartenbereich, also Kinder von ein bis sechs Jahren. In Wachtberg gibt es acht Stufen zur Erhebung der Beiträge. Bis zu einem Bruttojahreseinkommen von 24 542 Euro zahlen Eltern nichts. Los geht es mit einem monatlichen Beitrag von 70 Euro bei einem Bruttojahreseinkommen bis zu 36 813 Euro. Die höchste Stufe liegt bei monatlich 197 Euro ab einem Bruttojahreseinkommen von mehr als 85 897 Euro. Bei der gleichzeitigen Betreuung von Geschwisterkindern in der Offenen Ganztagsschule wird für das erste Kind der volle Elternbeitrag erhoben, für jedes weitere Kind ermäßigt sich der zu zahlende Beitrag um 50 Prozent. Zwischen OGS und Eltern gibt es einen Betreuungsvertrag. Weitere Infos unter www.wachtberg.de.