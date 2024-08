Nackt auf 70.000 Quadratmetern Offene Tür im Bonner Naturistenparadies

Hinterm Tor fängt der Urlaub an, wenn es auch in den Anfangsjahren manchem Pfarrer nicht gefiel. Doch unter uns Pastorentöchtern oder -söhnen: Wer regt sich heute noch über Nackte auf? Auf jeden Fall gibt es eine Menge, denen es gefällt, so herumzulaufen, -sitzen und zu -liegen. Die gern auch Sport treiben und erst recht gesellig sind. Anders ist es nicht zu erklären, dass der Familiensportbund Bonn (FSB) vor den Toren von Arzdorf Hunderte Mitglieder hat. Das große Sport- und Freizeitangebot will der Verein am Sonntag, 25. August, wieder einmal am jährlichen Tag der offenen Tür seinen Gästen vorstellen. Das Besondere: Der Sportbund ist 75 Jahre alt.