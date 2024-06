Haltestellen in Wachtberg Fehlende Sitzbänke beim Warten auf den Bus

Unschön, wenn Fahrgäste auf den Bus warten, aber keine Bank zum Sitzen haben. Eine Berkumerin hat jüngst in der Bürgerfragestunde eines Ausschusses darauf hingewiesen, dass in den Wetterschutzhäuschen der Haltestelle Berkum Seniorenpark an der Rathausstraße die Sitzgelegenheiten fehlen.