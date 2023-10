Lesefest Käpt’n Book Wie die Beatles in ein Kinderbuch kamen

Am Samstag darauf, 28. Oktober, kommt das Duo Hans-Christian Schmidt und Andreas Német um 11 Uhr in die von der Familie Müller-Blot wieder liebevoll hergerichtete Ausstellungshalle von Jardeco im Gewerbepark in Villip, Siebengebirgsblick 2e. Sie lesen und zeichnen nicht nur „Eine Wiese für alle“ (ab vier Jahren), sondern zeigen dabei auch, wie man mit Freundlichkeit, Herzensgüte und Offenheit neue Freunde gewinnen kann. Ein auch für Erwachsene zu Herzen gehendes Buch, „das eigentlich in jedes Kinderbücherregal, in jede Ausleihbücherei, in jede Schulbücherei gehört“, teilt Mitorganisator Dieter Dresen mit. Genau wie übrigens auch der kleine Ritter Rost, den eigentlich auch schon alle Eltern und Großeltern durch Vorlesen kennen, nur noch nicht sein neustes, nämlich „Ritter Rost und das magische Buch“ (ab fünf Jahren), das sein Autor Jörg Hilpert am selben Nachmittag am selben Ort um 15 Uhr vorstellen wird.