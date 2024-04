Einsatz an der Töpferstraße Feuerwehr löscht Brand in Einfamilienhaus in Wachtberg-Adendorf

Die Feuerwehr hat am Montagnachmittag einen Brand in einem Wohnhaus an der Töpferstraße in Wachtberg-Adendorf gelöscht. Als die Einsatzkräfte an dem Einfamilienhaus angekommen seien, hätten Flammen aus dem Erdgeschoss geschlagen, sagte Michael Ruck, Sprecher der Wachtberger Feuerwehr.