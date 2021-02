Bus verliert Kühlmittel : Feuerwehr beseitigt kilometerlange Spur

Ein Bus hat am Dienstagabend in Wachtberg Kühlflüssigkeit verloren. Die Feuerwehr musste die kilometerlange Spur beseitigen. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg-Villip Ein Bus hat in Wachtberg Kühlfüssigkeit verloren und am Dienstagabend einen Einsatz der Wachtberger Feuerwehr ausgelöst.

Die Löschgruppe Villip der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg ist am Dienstagabend zu einem Einsatz nach Villiprott und Villip ausgerückt. Ein Bus hatte laut Feuerwehr-Sprecher Michael Ruck Kühlflüssigkeit verloren. „Die Spur fing auf Höhe Beckers Kreuz in Villiprott an und endete an der Villiper Kirche“, so Ruck. Er schätzte die Länge auf rund zwei Kilometer.