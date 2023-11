Konrad-Adenauer-Straße an der Feuerwehr Bushaltestelle in Niederbachem wird umgebaut

Perspektivisch soll darüber hinaus noch Folgendes entlang der L 123 in Angriff genommen werden. Der Bau einer neuen Haltestelle in Niederbachem an der L 123 in Höhe der Straße In der Held. in Arzdorf ist die Verlegung der alten Haltestelle von der Fritzdorfer Straße auf die L 123 bereits fest eingeplant und in Adendorf der Ausbau der Haltestelle am Drehwerk. Entschieden werden muss laut Christian noch, was mit der Haltestelle „An der alten Molkerei“ in Berkum passiert. Denn diese befinde sich ja in unmittelbarer Nähe des Busbahnhofes in Berkum.