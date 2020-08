Beherbergte katholische Bücherei : Fachwerkhaus in Villip nach Wasserrohrbruch unbewohnbar

Fachwerkhaus in Villip nach Wasserrohrbruch unbewohnbar

Die Freiwilligen Feuerwehren Villip und Pech sind am späten Dienstagabend zu einem Einsatz in die Villiper Hauptstraße ausgerückt. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg-Villip Die Freiwilligen Feuerwehren Villip und Pech sind am späten Dienstagabend zu einem Einsatz in die Villiper Hauptstraße ausgerückt. Nach einem Wasserrohrbruch sind drei Wohnungen nicht mehr bewohnbar.

In einem Fachwerkhaus, das auch die katholische Bücherei beherbergt, kam es zu einem folgenreichen Wasserrohrbruch. Gegen 23.30 Uhr erreichten die ersten Einsatzkräfte das Haus und erkundeten die Lage.

Die drei Wohnungen, die sich über den Räumen der Bücherei befinden, sind nicht mehr bewohnbar. Der genaue Grund für den Wasserrohrbruch konnte noch nicht geklärt werden. Die Bewohner hatten bereits bei Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Laut Zettelmeyer konnten die betroffenen Bewohner, darunter auch eine Familie, bei Nachbarn unterkommen.

Die Bewohner können sich glücklich schätzen, dass sie den Schaden so frühzeitig bemerkt haben. „Das war frühzeitig bemerkt worden, so dass Gott sei Dank kein Personenschaden entstanden ist, es hätte durchaus jemand durch die Decke einbrechen können“, so Markus Zettelmeyer.