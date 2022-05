Acht Feuerwehrkräfte im Einsatz : Feuerwehr rettet verunglückten Mountainbiker aus Wald in Berkum

Feuerwehr rettet verunglückten Mountainbiker aus Wald in Berkum

Wachtberg Ein Mountainbiker ist am frühen Samstagabend in einem Waldstück bei Berkum verunglückt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Weil er sich nach einem Sturz nicht selbst retten konnte, musste am frühen Samstagabend die Freiwillige Feuerwehr zu einem verunglückten Mountainbiker in ein Waldstück in Berkum ausrücken.