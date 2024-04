Feuerwehreinsatz in Niederbachem Defektes Rücklaufbecken drohte Mehlemer Bach zu verschmutzen

Kurz nach 17 Uhr am Donnerstagabend ist die Feuerwehr Wachtberg in den Ortsteil Niederbachem ausgerückt. Grund war ein defektes Regenrücklaufbecken in der Gereonstraße. Wie Einsatzleiter Danny Mathey gegenüber dem GA vor Ort erläuterte, sei ein Schieber in dem Rücklaufbecken abgebrochen. Dies habe zur Folge, dass das Becken bei Regen hätte überlaufen können. Das verschmutzte Wasser aus dem Becken würde in diesem Fall in den nahe gelegenen Mehlemer Bach fließen und diesen kontaminieren.