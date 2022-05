Feuerwehreinsatz in Wachtberg : Buschwerk entzündete sich in Niederbachem

Buschwerk entzündete sich in Niederbachem

Feuerwehreinsatz in Wachtberg

Wachtberg Die Feuerwehr hat am Mittwochabend mit 30 Einsatzkräften einen Brand in Wachtberg-Niederbachem gelöscht. Ein Landwirt half mit seinem Traktor.

Wegen eines Brandes auf einer Wiese oberhalb Niederbachems musste am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Wachtberger Feuerwehr um Wehrleiter André Hahnenberg ausrücken. Auf dem etwas abseits und schwer zu erreichenden Gelände nahe eines Bauernhofes brannte in einem Hang eine größere Menge Holz und Buschwerk.

Ein Landwirt hatte mit einem großen Traktor, der über einen Frontlader verfügte, noch versucht, den Brandherd auseinander zu ziehen, und dem Feuer so die Nahrung zu entziehen. Da aber immer wieder neue Brände auflebten, rückte schließlich die Feuerwehr mit rund 30 Einsatzkräften an. Die machen den Flammen dann rasch den Gar aus. Die Brandursache sei unklar, so Einsatzleiter Hahnenberg. Ein Anlieger vermutet, dass es sich um die Reste eines Osterfeuers gehandelt haben könnte.