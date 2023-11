Feuerwehr in Wachtberg Die neue Ausstattung der Wehrleute wird teurer als geplant

Der Nachtrag für die Feuerwehr Wachtberg wurde einstimmig beschlossen. Er wird auch für die Anschaffung von zwei mobilen Stromerzeugern verwendet, die insgesamt gut 4000 Euro teurer werden. Die Kämmerin deckt die Mehrkosten, indem sie den Kauf einer neuen Warnsirene verschiebt, weil „die in 2022 und 2023 gestellten Förderanträge an den Bund und an das Land NRW bis heute unbeantwortet sind“.