Der elfjährige Wachtberger liebt Wahlen : Fritz fühlt Politikern auf den Zahn

Wachtberg-Berkum Der elfjährige Wachtberger Fritz Blumenthal liebt Wahlen und arbeitet sich akribisch in die Programme von Parteien ein. Den Politikern fühlt er mit kenntnisreichen Fragen auf den Zahn.

Es könnte sein, dass Fritz Blumenthal an diesem Montag etwas müder als sonst in seiner Klasse sitzt. Denn der Elfjährige hat ein Hobby, das nicht so gewöhnlich in seiner Altersgruppe ist. Der Berkumer, der das Bad Godesberger Aloisiuskolleg besucht, liebt Politik. Genauer: Wahlen. Klar also, dass er sich am Sonntagabend zur Wahlauszählung in die Aula der Hans-Dietrich-Genscher aufmachte.

Genauso wenig kommt über seine Lippen, für wen der Sechstklässler bei der aktuellen Bürgermeisterwahl gestimmt hat. Denn er beteiligte sich im Vorfeld an den U16-Wahlen, die Gemeinde und Jugendfachkräfte an der Genscher-Schule durchgeführt haben (der GA berichtete). Kandidaten und Parteien hat er vorher auf Herz und Nieren geprüft, in Wachtberg ist er deshalb in der politischen Szene bekannt. „Ich wollte zum Beispiel wissen, wie sie zu dem Lead-City-Projekt stehen und was sie für den ÖPNV tun, wenn es nicht fortgeführt wird“, sagt Fritz. Die inzwischen gute Taktung verhilft ihm täglich zu einer schnellen Reise von Berkum nach Godesberg. Er ist in diesem Wahlkampf mit vielen Lokalpolitikern auch persönlich ins Gespräch gekommen. „Jeden Samstag um 8 Uhr, wenn wir am Einkaufszentrum Brötchen holen waren“, erzählt Vater Engelbert. Bürgermeisterin Renate Offergeld (SPD) durfte er sogar im Rathaus besuchen. Was der Ingenieur als politischen Smalltalk beschreibt, würdigt Oliver Henkel (Grüne) so: „Fritz ist ein versierter Gesprächspartner.“ Was vielleicht auch daran liegen mag, dass er unter anderem täglich die Tagesschau guckt und sich nicht nur „mit dem Typen in Amerika“ gut auskennt.