Sporthalle in Fritzdorf : Fritzdorfer Bundesliga-Tischtennisspielerinnen spielen nun bei perfektem Licht

Hannah (l.) und Charlotte Schönau trainieren in der Fritzdorfer Sporthalle endlich unter Beleuchtung auf Drittliga-Niveau. Foto: Stefan Knopp

Wachtberg-Fritzdorf Die Damen des TTC"Grün-Weiß"Fritzdorf freuen sich nicht nur über ihre Spiele in der dritten Bundesliga, sondern nun auch über eine sanierte Sporthalle, die alle Bundesliga-Standards erfüllt. Die Beleuchtung ist nun energetisch und variabel einstellbar.



Von Stefan Knopp

Es gibt einiges zu feiern beim Tischtennisclub „Grün-Weiß“ Fritzdorf. Die erste Damenmannschaft ist in der dritten Bundesliga angekommen, sportlich mischt der Dorfclub von 1958 jetzt bei den Großen mit. Das bringt natürlich andere Wettbewerbsbedingungen mit sich, speziell bei der Beleuchtung in der heimischen Sporthalle, die energetisch saniert wurde. Am Samstag schauten sich Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) und weitere Vertreter der Gemeinde an, wie es dort jetzt aussieht.

Gemeinde unterstützt Verein, um Bundesliga-Standard herzustellen

Die Gemeinde habe „alle Register gezogen“, um einen Bundesliga-Standard herzustellen und zum anderen die Beleuchtung energetisch zu sanieren, sagte Schmidt. Ende Januar wurde innerhalb von vier Tagen die Technik aus den 1990er-Jahren in der Fritzdorfer Halle, die auch von der KG Grün-Gelb und dem SV Wachtberg genutzt wird, ausgetauscht. Man rechnet mit einer jährlichen Stromeinsparung von 52,73 Prozent und einer Einsparung von insgesamt 176 Tonnen Kohlenstoffdioxid über die gesamte Lebensdauer. Die beträgt Sebastian Backhaus vom Fachbereich Infrastruktur zufolge 53 Jahre. „In 15 Jahren hat sich die Anlage amortisiert.“

Beleuchtungsstärke kann variabel eingestellt werden

Die LED-Beleuchtungsstärke kann variabel eingestellt werden, von 300 Lux für Schulsport über 600 Lux für Wettkampfbedingungen – die Anlage schafft bis zu 1200 Lux. Ein Lichtsensor passt die Beleuchtung an das Tageslicht an. Die Gemeinde hat rund 61 000 Euro investiert, gefördert wurde die Anlage über die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums. Als nächstes, sagte der erste Beigeordneter Swen Christian, sei die Turnhalle in Niederbachem dran, die Förderung für die Beleuchtung sei bereits beantragt.

Sportlerinnen tragen sich in das Goldene Buch der Gemeinde ein

Schmidt hatte außerdem das Goldene Buch der Gemeinde mitgebracht, in das sich die fünf erfolgreichen Damen eintragen durften. Spielführerin Stephanie Hoffmann, Hannah und Charlotte Schönau sowie Chloe Thomas und Hannah Krießbach hatten den Aufstieg in die dritte Bundesliga Damen Nord des Deutschen Tischtennisbundes schon zur Saison 2021/22 geschafft. Schmidt wünschte ihnen, dass sie genau so weitermachen. Allerdings würde die zweite Bundesliga für die Damen auch ein Problem mit sich bringen, so TTC-Geschäftsführer Robert Heinen: Sie setze einen hauptamtlichen Trainer voraus.

Auswärtsfahrten kosten viel Geld

Solange aber die Damen in der dritten Liga gegen den Abstieg spielen, müsse darüber noch nicht nachgedacht werden, ergänzte Spielleiter Michael Michel. Immerhin: Das Liga-Rückspiel am Samstag gegen den VfL Kellinghusen gewannen sie 6:3. Das ist ein Ort in Schleswig-Holstein – daran sieht man, wie sich das Einzugsgebiet der Mannschaft vergrößert hat. Die Auswärtsfahrten kosten Geld, deshalb freut sich der Verein über das Sponsoring der Firma Medien Keuk, deren Chef als gebürtiger Fritzdorfer bereit war, den Bus für die Fahrten sowie die Hotelkosten zu übernehmen – laut Michel Kosten in Höhe von 5000 bis 6000 Euro, die der Verein jetzt nicht selbst zahlen muss.

Spielerinnen sind sehr zufrieden