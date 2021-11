Proklamation nach Zwangspause : Fritzdorfer Kinder-Dreigestirn erobert als neue Karnevalsbotschafter die Bühne

Wachtberg-Fritzdorf Endlich sind wieder Kinder an der Macht: Nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause proklamierte der Wachtberger Bürgermeister Jörg Schmidt am Samstagabend das neue Fritzdorfer Kinder-Dreigestirn. Jungfrau Kitana, Prinzessin Sara und Bäuerin Jana sind die neuen Botschafter des Wachtberger Karnevals.

Für den Bürgermeister der Gemeinde Wachtberg, Jörg Schmidt, war es am Samstagabend eine Premiere, die Proklamation des neuen Fritzdorfer Kinder-Dreigestirns in der Mehrzweckhalle des Ortes vornehmen zu dürfen. Für die veranstaltende KG Grün-Gelb Fritzdorf war diese Veranstaltung ebenfalls etwas Besonderes. Denn die Jecken feierten die erste Karnevalsveranstaltung mit 3G-Zugangsvorausetzung nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause.

KG in Fritzdorf engagiert sich sehr für die Nachwuchsförderung

Wenige Minuten später eroberte dann das neue Dreigestirn die Fritzdorfer Mehrzweckhalle. Begeistert wurden Prinzessin Sara I. (Sara Pischel), Jungfrau Kitana (Kitana Kläser) und Bäuerin Jana (Jana Niemz) vom närrischen Volk erwartet. Sitzungspräsident Engel bezeichnete die drei Kinder als „das Schönste, was Fritzdorf für die karnevalistische Zukunft zu bieten hat“. Dass die KG in Fritzdorf sich sehr für die Nachwuchsförderung engagiert, ist seit Jahren bekannt. Schon die jüngsten Mitglieder in der Bambini-Gruppe tanzen über die Bühne, wechseln dann in die Kindertanzgruppe oder später in der Tanzgarde. Sie bleiben darüberhinaus dem Verein auch treu. „Rund 200 Mitglieder zählt unser Verein“, berichtete am Bühnenrand Pressesprecher Andreas Netterscheid.