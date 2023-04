Veranstaltung im Köllenhof Das erwartet die Besucher beim Frühlingsmarkt in Wachtberg

Christian Lebrenz ist guter Dinge: Im Frühling hat es viel geregnet und die Obstbäume gehen gestärkt in den Sommer. Und dann steht auch endlich wieder der Wachtberger Frühlingsmarkt im Köllenhof an, nach einer Zwangspause wegen Corona. Zum Markt lädt die Gemeinde Wachtberg am Sonntag, 23. April, ein und Lebrenz ist mit seinen Mitstreitern vom Verein zur Pflege und Förderung der Streuobstwiesen in Wachtberg dabei.