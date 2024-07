Volkshochschule und Rhein-Voreifel-Touristik Besucher können die Wachtberger Burgen und das Radom besichtigen

Burg Odenhausen in Berkum: Auf Burg Odenhausen bietet die Eigentümerfamilie Vieten regelmäßig Führungen an, nächster Termin ist am Samstag, 31. August, um 12 und 15 Uhr, die Teilnahme kostet für Erwachsene zehn und für Kinder sechs Euro. Den privaten Park der Burg Odenhausen kann man immer dann besichtigen, wenn das Tor geöffnet ist. Odenhausen ist die höchstgelegene Wasserburg in NRW, der Burggraben wird von drei Quellen gespeist. Sorge bereitet den Eigentümern, wie berichtet, das in direkter Nachbarschaft geplante Neubaugebiet Brunnengarten. Die Initiative „Freunde der Burg Odenhausen“ lädt für Sonntag, 1. September, ab 12 Uhr zum Sommerfest unter dem Motto „Burg und Bürger“.