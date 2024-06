Zwei Wochen kulturelles Programm Fulminanter Start in die Wachtberger Kulturwochen mit Anny Ogrezeanu

Es war ein fulminanter Start in die Wachtberger Kulturwochen, den Anny Ogrezeanu am Freitagabend dem zahlreich erschienenen Publikum bot. Das Konzert zum Auftakt der Reihe, die dem Drachenfelser Ländchen bis zum 14. Juli Kunst, Kultur und Musik beschert, sorgte für Begeisterung unter den Zuhörern. Für den ein oder anderen war Ogrezeanu ein bekanntes Gesicht. Kein Wunder. Schließlich präsentierten Ogrezeanu – vielen bekannt aus der TV-Castingshow The Voice of Germany – und Pianist Jens Gilles nicht nur eine Reihe von Cover-Songs, sondern auch ein unveröffentlichtes Stück aus der eigenen Feder des Musikers, der sich selbst keinem Geschlecht zuordnet und für sich lieber die generisch männliche Form wählt.