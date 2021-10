Große Zerstörung : Unbekannte sprengen Geldautomat in Wachtberg-Adendorf

In Wachtberg-Adendorf wurde ein Geldautomat gesprengt. Foto: Ulrich Felsmann

Wachtberg In Wachtberg-Adendorf ist am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat in einer Bank gesprengt worden. Die Täter konnten trotz Großfahndung flüchten, die Schäden sind immens.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Fink

Ein Bild der Zerstörung bot sich Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei am frühen Mittwochmorgen in Wachtberg-Adendorf. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht gegen 3.15 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Töpferstraße gesprengt. Die Detonation war so stark, dass Anwohner sie selbst in 600 Metern Entfernung noch gespürt haben.

Wie die Polizei berichtet, wählten 15 Anwohner fast zeitgleich den Notruf und berichteten von einer starken Explosion. Dann seien drei bis vier Personen aus dem Bankgebäude gekommen und mit einem dunklen, möglicherweise schwarzen Auto geflüchtet. Die Polizei fahndete nach den Tätern, auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz. Allerdings verlief die Suche bislang erfolglos. „Der Vorraum der Bank ist zerstört, Geldscheine liegen auf dem Boden, Wände, Scheiben und Türen sind zerstört“, sagt Stephanie Berger, Dienstgruppenleiterin bei der Polizei Bonn. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar. „Augenscheinlich schon“, sagt Berger.

In Wachtberg-Adendorf wurde ein Geldautomat gesprengt. Foto: Ulrich Felsmann

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, gab es noch eine Rauchentwicklung im Gebäude. „Wir sind dann rein, es gab aber kein offenes Feuer mehr. Wir haben dann die Schäden am Gebäude geprüft, konnten am Gebäude selbst aber keine statischen Schäden feststellen“, sagt Markus Zettelmeyer von der Feuerwehr Wachtberg. Auch die Nachbargebäude wurden überprüft. Die Geldautomaten befanden sich in einem Anbau der Bank, dieser sei sehr stark beschädigt worden. „Auch ein Auto, das auf der Straße parkte, wurde beschädigt“, sagt Zettelmeyer. Menschen wurden nicht verletzt. „Viele Anwohner wurden natürlich durch die laute Explosion aufgeschreckt. Eine Gefahr für sie bestand aber nicht“, so der Wehrleiter.