Breitbandausbau in Wachtberg: Gemeinde soll nach Unternehmen suchen, die das Glasfasernetz auf eigene Kosten ausbauen

„Ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, die am begeistertsten von der Technik sind“, sagte Christian Feddern (Unser Wachtberg). „Ich habe ein Problem damit, für diese wirklich hohen Bandbreiten den Haushalt so zu belasten.“ Ausgeschlossen vom Breitbandausbau seien die Bürger und Gewerbebetriebe in Wachtberg ohnehin nicht, so Feddern: „Wenn jemand hier Glasfaser möchte, geht er auf Unternehmen zu und holt sich ein Angebot. Das ist dann Eigenausbau.“ Es gebe auch die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen und mit den Anbietern zu sprechen. Viel wichtiger findet Feddern Mobilfunk mit 5G. „Es wird früher oder später so sein, dass man sich von den Leitungen verabschiedet und mehr über Funk macht. Der Ausbau dauert Jahre und in dem Moment, wo wir fertig sind, hat uns die Technik überholt“, so Feddern.