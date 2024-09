Schnellbuslinie in Wachtberg Gemeinde verhandelt über Grunderwerb für Haltestellen

Wie sich der Busverkehr in Oberbachem und die Parkplatzsituation gegenseitig bedingen, haben sich Experten vor Ort angeschaut – auf Wunsch der Politiker im Ausschuss. Vertreter von Gemeindeverwaltung, des Straßenverkehrsamts des Rhein-Sieg-Kreises und der Polizei schauten sich die Kreuzung an der Dreikönigenstraße an. Heraus kam eine Lösung, die als Probephase für sechs Monate gelten soll. Um den Busverkehr zu entlasten und gleichzeitig dem Parkdruck gerecht zu werden, einigte man sich auf ein alternierendes Parken. „Dadurch steht dem Bus bei Begegnungsverkehr ausreichend Fläche zum Ausweichen zur Verfügung, während sechs Parkplätze erhalten bleiben konnten“, so die Gemeinde. Letztlich gibt es nun fünf Halteverbotsschilder, die aber den Zusatz „Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt“ erhalten. Wo man parken kann, ist gelb markiert.