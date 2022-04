Lückenschluss gelungen : Gemeinde gibt den neuen Radwegabschnitt am Gut Haus Holzem frei

Verkehr in Wachtberg : Radwege in Wachtberg sollen zusammengeführt werden Der Ausschuss für Infrastruktur will die Strecke für Radler entlang der L123 bis zum Gut Holzem verlängern. Die Kosten liegen bei 500.000 Euro. Konkret geht es um zwei Teilstücke, beide zusammen rund 660 Meter lang.