Neue Nutzungsordnung für Sportanlagen Gemeinde Wachtberg plant Rauchverbot für die Leichtathletikanlage

In einem Punkt der neuen Regelung schlägt sich der Klimawandel nieder: Die Belegung der Hallen mit regelmäßigen Trainingszeiten wurde bisher in jedem Jahr in einem Winter- und einem Sommerplan bewilligt. „Diese Vorgehensweise ergab sich aus der zusätzlichen Hallennutzung durch die Fußballmannschaften, die in den Wintermonaten aufgrund der Witterungsverhältnisse und zum Schutz des Belages nicht auf den Plätzen trainieren konnten“, so die Verwaltung. Aufgrund der Klimaveränderungen würden diese Zeiten jedoch nur noch sehr selten in Anspruch genommen.