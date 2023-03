Zur Warnung der Bevölkerung Gemeinde Wachtberg soll neue Alarmsirenen bekommen

Seit Juni 2022 laufen die stationären Sirenen in Wachtberg nur noch zur Bevölkerungswarnung. Damit regiert die Gemeinde auf die Erfahrungen aus der Flutkatastrophe 2021. „Denn leider ist das wichtige Sirenensignal in der Bevölkerung immer mehr in Vergessenheit geraten, da die Sirene zu oft läuft und mehr mit der Feuerwehr in Verbindung gebracht wird“, schreibt die Verwaltung dazu auf ihrer Seite. Wenn jetzt die Sirene läuft, sind ausschließlich die Bürger in Wachtberg gemeint.