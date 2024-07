Problem gelöst Gemeinde Wachtberg stellt Wassertank am Denkmal auf

Wie berichtet, pflegt das Ehepaar Friedel und Marianne Reinartz das Gefallenen-Denkmal an der Konrad-Adenauer-Straße, das an das Schicksal von rund 80 Niederbachemer Bürgern erinnert, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg getötet wurden, vermisst werden oder in Gefangenschaft umkamen. Als beschwerlich hatte sich vor allem das Schleppen der Gießkannen erwiesen. Bei heißen Temperaturen musste die Bepflanzung mindestens zweimal pro Woche gewässert werden. Reinartz schätzt den Bedarf auf etwa acht Gießkannen beziehungsweise 80 Liter Wasser, die er von A nach B schleppen muss. Auch wünschte er sich, die Pflege der Anlage generell in jüngere Hände abzugeben.