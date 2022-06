Mitmachtag für Kinder : Gemeindefeuerwehrtag in Wachtberg am Wochenende

Danny Mathey von der Löscheinheit Niederbachem der Feuerwehr Wachtberg steht vor dem neuen Löschfahrzeug, das 3000 Liter Wasser fasst. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt die Wachtberger Wehr am 3. Juli zum traditionellen Feuerwehrtag ein – diesmal an der Fritzdorfer Windmühle. Dann werden auch zwei neue Löschfahrzeuge eingesegnet, die rund 650.000 Euro gekostet haben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Zwei Jahre lang gab es keinen Gemeindefeuerwehrtag mehr in Wachtberg, der in der Vergangenheit oft ein Publikumsmagnet für große und kleine Besucher war. Auch in diesem Bereich hatte die Corona-Pandemie ihren Tribut gefordert. Umso mehr freut sich Michael Ruck, Sprecher der Feuerwehr Wachtberg, dass jetzt wieder eine Veranstaltung mit vielen Besuchern möglich ist: „Für uns, und ich denke auch für viele Bürger, ist das nach der langen Zeit der Einschränkungen ein Fest, auf das wir uns ganz besonders freuen.“

Daher laufen die Vorbereitungen für den anstehenden Gemeindefeuerwehrtag auch schon auf Hochtouren. Los geht es am Sonntag, den 3. Juli, um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in Fritzdorf. Damit bildet der Tag diesmal den Abschluss des traditionellen Windmühlenfests am Freitag, 1. Juli, und Samstag, 2. Juli, an dem auch die Löschgruppe Fritzdorf beteiligt ist. Dort erwartet die Besucher nicht nur lang ersehntes Festtreiben, sondern auch Programm: Die Jugendfeuerwehr veranstaltet einen spielerischen Mitmachtag und zwei neue Löschfahrzeuge werden eingesegnet.

Über ausreichend Reserven an Löschwasser zu verfügen, ist für eine Feuerwehr gerade in Zeiten des Klimawandels, von Hitzewellen und einer steigenden Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden wichtig. Was das angeht, ist man jetzt in Wachtberg noch besser aufgestellt: Denn mit den neuen Löschfahrzeugen (LF10) der Löschgruppen in Niederbachem und Fritzdorf aus dem Jahr 2021 kommen jeweils rund 3000 Liter je Fahrzeug dazu, erklärt Wehrsprecher Ruck.

Rund 650.000 Euro für neue Löschfahrzeuge in Wachtberg

Für die Gemeinde bedeutet die Neubeschaffung eine kräftige Investition, bei einem Kostenpunkt von rund 325.000 Euro pro Löschfahrzeug, sagt Ruck. Die beiden Fahrzeuge sind Teil des Unwetter-Konzeptes der Feuerwehr Wachtberg und können zur klassischen Brandbekämpfung und kleineren technischen Hilfen eingesetzt werden.

Ingesamt verfügt die Wachtberger Wehr Ruck zufolge nun über acht Fahrzeuge, die zusammen 17.000 Liter Löschwasser fassen. Selbstverständlich können Besucher des Gemeindefeuerwehrtages am ersten Juliwochenende selber auch mal einen Blick auf den Fuhrpark der Wehr werfen. Außerdem gibt es eine Reihe von Vorführungen der Jugendfeuerwehr zu sehen. „Unser Nachwuchs ist nach der Corona-Pause ebenfalls wieder mit viel Elan am Start“, betont Pressesprecher Ruck.

Insbesondere lädt die Jugendfeuerwehr ab 12 Uhr zu einem Mitmachtag mit sieben Stationen ein. Junge Besucher können sich dort etwa an einer Wurfmaschine mit Schaumköpfen, einer Kübelspritzwand sowie einem Feuerlöschtraining versuchen. Geplant ist außerdem eine kontrollierte Fettexplosion, die beim Eingießen von Wasser in brennendes Fett entsteht. Schließlich komme eine solche Fettexplosion beim Kochen „des Öfteren vor und hat auch in Wachtberg schon so manchen Feuerwehreinsatz ausgelöst“, sagt Ruck.