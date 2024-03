Sanierung von Sportplätzen Gemeinderat in Wachtberg gibt 490.000 Euro für Kunstrasenplätze frei

Kämmerin Beate Pflaumann kann 490.000 Euro außerplanmäßig für neue Kunstrasenplätze in den Haushalt der Gemeinde Wachtberg einplanen. Der Gemeinderat hat grünes Licht für die Erneuerung der Kunstrasenplätze in Berkum und Pech gegeben. Die beiden Sportvereine hatte vorher Angebote eingeholt: Demnach würde die Sanierung in Berkum rund 350.000 Euro kosten, die in Pech rund 220.000. Pflaumann hatte vorsorglich insgesamt 20.000 Euro zusätzlich beantragt, weil die Angebote schon ein halbes Jahr als seien und Mehrkosten entstehen könnten.