Jecker Vorsitz Generationenwechsel in der Karnevalsgesellschaft Villip

Die 26-jährige Janina Höhne wurde zur neuen Vorsitzenden der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Gemütlichkeit Villip gewählt. Damit übergab ihre Vorgängerin Renate Offergeld den Staffelstab an eine der jüngsten Vorsitzenden in den Karnevalsgesellschaften Wachtbergs. Frisch gewählt erzählte die Neue am jecken Ruder, was sie bewahren will, was sie ändern möchte und worauf sie den erfolgreichen Generationenwechsel zurückführt.