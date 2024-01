Pfarrsaal in Villip Gerüchte von einer Schadstoffbelastung bestätigen sich nicht

Eigentümerin der Liegenschaft ist die Kirchengemeinde St. Marien. „Insofern liegt die Planungshoheit bei der Kirchengemeinde. Vonseiten des Erzbistums gibt es derzeit keine konkreten Vorgaben oder Auflagen für diese Liegenschaft“, heißt es in der Erklärung weiter. Aufgrund des Gebäudezustandes, insbesondere der Heizung und der Sanitäranlagen, wäre die Instandsetzung nur mit hohem Aufwand zu realisieren, so das Erzbistum. Für das Gemeindeleben stünden außerdem die Büchereiräume im historischen Pfarrhaus in Villip sowie die kirchlichen Versammlungsräume in Berkum und Niederbachem zur Verfügung. Zudem gebe es Ausweichmöglichkeiten in der lokalen Gastronomie und im Familienzentrum in Villip.